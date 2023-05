L’attivazione non invasiva con gli ultrasuoni di un’area del cervello dei topi ha indotto uno stato di torpore simile all’ibernazione. La temperatura corporea è scesa di tre gradi e la frequenza cardiaca è rallentata, scrive Nature Metabolism. I ricercatori hanno bombardato con impulsi da 3,2 megahertz le cellule dell’area preottica dell’ipotalamo che controlla l’attivazione dello stato di torpore in risposta al freddo o alla carenza di cibo. Se la tecnica funzionasse anche negli esseri umani, potrebbe essere usata per trattare i pazienti in terapia intensiva e per gli astronauti che affrontano lunghi viaggi nello spazio.