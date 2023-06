Il 6 giugno il cielo di New York è stato coperto da un denso fumo in arrivo dal Canada, che ha reso l’aria grigia e in alcuni casi, a seconda della luce, arancione. È successo in altre città degli Stati Uniti e del Canada, a causa delle decine di incendi che negli ultimi giorni hanno colpito la provincia del Québec. Le autorità dei due paesi hanno lanciato l’allarme sul peggioramento della qualità dell’aria in decine di città, in alcuni casi invitando le persone a non uscire di casa.