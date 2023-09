Al ritmo attuale si completerebbe solo il 15 per cento dei 17 obiettivi pensati per mettere fine alla povertà estrema e alla fame, proteggere l’ambiente e cancellare la disuguaglianza di genere. In otto campi – tra cui la riduzione delle emissioni dei gas serra – si registrano addirittura dei passi indietro. Il mondo si era impegnato a garantire che nel 2030 più nessuno avrebbe sofferto la fame, che oggi però è a livelli che non si registravano dal 2005. Secondo le previsioni, nel 2030 le persone affamate saranno seicento milioni. Mezzo miliardo resterà in stato di povertà, mentre cento milioni di bambini non andranno la scuola. Per quanto riguarda la disuguaglianza di genere, servirebbero 286 anni per eliminare il divario nella protezione legale tra uomini e donne e rimuovere le leggi discriminatorie.