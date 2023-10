Sono state depositate le candidature alle elezioni presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) del 20 dicembre. Il capo di stato uscente Félix Tshisekedi si presenta per un secondo mandato, così come il suo sfidante alle elezioni del 2018, Martin Fayulu. Il 2 ottobre ha annunciato la sua candidatura anche il dottor Denis Mukwege, il ginecologo congolese che nel 2018 ha vinto il premio Nobel per la pace insieme alla yazida Nadia Mourad. Mukwege avrebbe tutte le caratteristiche del candidato ideale, scrive il sito Afrikarabia, ma in politica “è un novellino, non ha il supporto di un partito strutturato e non ha una vera base nazionale. A soli tre mesi dallo scrutinio, ha poco tempo per fare campagna elettorale”.