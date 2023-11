Un gruppo di ragazzi partecipa a un’esercitazione con le maschere antigas a Sebastopoli, in Crimea, nell’ambito del programma “scuola per futuri comandanti”, organizzato dalle autorità russe che governano la penisola dal 2014, quando Mosca l’ha annessa illegalmente. Il conflitto tra Russia e Ucraina è in una fase di stallo. La controffensiva di Kiev procede più a rilento del previsto e la Russia continua ad attaccare infrastrutture e obiettivi civili. Il 30 ottobre i missili di Mosca hanno colpito diverse regioni ucraine, uccidendo almeno una persona e provocando decine di feriti.