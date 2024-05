Scatoloni e bottiglie di Coca-Cola galleggiano tra i bancali accanto ai camion nella città di Porto Alegre, dove l’acqua ha inondato interi quartieri sommergendo almeno mille chilometri di strade. Dall’inizio di aprile le piogge che hanno colpito lo stato del Rio Grande do Sul, essenziale per la produzione agricola del Brasile, hanno provocato almeno 150 vittime. Cento persone risultano disperse e circa seicentomila hanno dovuto lasciare la loro casa. Il sistema di dighe creato negli anni settanta per prevenire le inondazioni non ha funzionato.