Sostenitrici del partito uMkhonto weSizwe (Mk) al comizio di chiusura della campagna elettorale in Sudafrica. Il 29 maggio 27,6 milioni di persone erano attese alle urne per scegliere i 400 deputati e i rappresentanti delle assemblee provinciali. L’Mk è stato fondato nel dicembre 2023 dall’ex presidente Jacob Zuma, costretto alle dimissioni nel 2018 per uno scandalo di corruzione. È comunque una delle forze in grado di sfidare l’African national congress, il partito di Nelson Mandela, che per la prima volta dal 1994 potrebbe non ottenere la maggioranza assoluta.