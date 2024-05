Il funerale di alcune vittime del bombardamento compiuto da Israele il 26 maggio sull’accampamento di Barkasat, a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nel quale sono morte almeno 45 persone. Nonostante l’indignazione per la strage e gli avvertimenti lanciati nei giorni precedenti dalle istituzioni internazionali e dagli alleati, Israele ha proseguito la sua offensiva su Rafah e il 28 maggio i carri armati israeliani hanno raggiunto il centro della città. Lo stesso giorno la protezione civile di Gaza ha annunciato la morte di ventuno persone in un altro attacco israeliano in un accampamento per sfollati a ovest di Rafah.