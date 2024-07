Una folla di tifosi si è radunata davanti a un megaschermo montato a un incrocio di Jalalabad per guardare la partita dei mondiali di cricket T20 tra l’Afghanistan e il Bangladesh. Battendo i bangladesi agli ottavi di finale, per la prima volta la nazionale afgana è arrivata in semifinale, dov’è stata però sconfitta dal Sudafrica. A vincere il campionato il 29 giugno è stata l’India.