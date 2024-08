Kwai Chai Hong è un piccolo vicolo nel quartiere cinese di Kuala Lumpur, ignorato per tanto tempo e ora diventato un’attrazione turistica proprio perché ricorda com’era in passato quell’area della capitale malese. Fino al 22 settembre nel vicolo si potrà vedere l’installazione Drama queen, concepita per celebrare l’opera cinese, una forma d’arte molto popolare in città tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta. L’installazione fa ricorso anche alla realtà aumentata e perciò in questo caso l’uso dei cellulari è vivamente consigliato.