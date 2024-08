La surfista costaricana Brisa Hennessy durante la gara per la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi. Le competizioni di surf si sono svolte a Tahiti, a quasi 16mila chilometri dalla capitale francese, e sono state precedute da proteste per la costruzione di una nuova torretta per i giudici, che si temeva potesse danneggiare la barriera corallina. Mentre i fotografi hanno seguito le gare a bordo di barche, l’autore di quest’immagine, Ben Thouard dell’agenzia Afp, è stato l’unico autorizzato a lavorare sott’acqua.