Piogge Nel nordest del Sudan una diga è crollata a causa delle forti precipitazioni, uccidendo almeno trenta persone. Secondo il governo dall’inizio della stagione delle piogge a maggio le vittime sono state almeno 132. ◆ Nel nord dell’Etiopia una serie di frane dovute alle forti piogge ha ucciso almeno 23 persone. ◆ La provincia di Liaoning, nel nord della Cina, è stata colpita da precipitazioni eccezionali che hanno provocato undici morti e 14 dispersi. ◆ Le piogge stagionali hanno provocato 24 vittime in India, 22 in Thailandia e 18 in Bangladesh (nella foto).

Pesca Secondo Science le risorse ittiche potrebbero essere sovrastimate. Le valutazioni attuali degli stock, cioè delle popolazioni di pesci, probabilmente esagerano la produttività e la capacità di recupero delle specie. In effetti il numero di popolazioni sfruttate in modo non sostenibile continua ad aumentare. Le valutazioni errate hanno portato a stabilire limiti di pesca troppo elevati. Sarebbe quindi necessario rivedere le quote, seguendo princìpi elementari come non pescare più di quanto può essere rigenerato, lasciare ai pesci il tempo di crescere e riprodursi prima di catturarli, e usare attrezzature a basso impatto ambientale. Nella foto: una protesta contro la pesca eccessiva durante la Cop26 a Glasgow, in Scozia, novembre 2021