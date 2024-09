Un volontario durante la festa religiosa di Lolark Shasthi separa la frutta e la verdura donate dalle coppie che, desiderando un figlio, hanno compiuto un bagno propiziatorio nel pozzo di Lolark Kund, considerato sacro. Ogni anno in India, il paese più popoloso del mondo, nascono 25 milioni di bambini. Le coppie indù che non riescono ad averne cercano speranza in questo rito che si celebra una volta all’anno a Varanasi.