Un agente ferma un manifestante durante una protesta nella capitale argentina contro il governo del leader ultraliberista Javier Milei. In particolare, le persone sono scese in piazza per criticare la camera dei deputati, che ha confermato il veto posto dal presidente a una rivalutazione delle pensioni, insufficienti ad affrontare le misure di austerità imposte dal governo. La polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma e negli scontri sono state ferite almeno dodici persone.