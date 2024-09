Rep. Dem. del Congo Il 13 settembre 37 persone, tra cui un cittadino britannico e tre statunitensi, sono state condannate a morte per aver partecipato a un tentativo di colpo di stato il 19 maggio 2024.

Senegal Il presidente Bassirou Diomaye Faye, eletto a marzo, ha sciolto il parlamento il 12 settembre e ha indetto le legislative anticipate il 17 novembre. Faye ha accusato i deputati, in gran parte fedeli al suo predecessore Macky Sall, di bloccare il suo progetto di riforme.

Sud Sudan Il governo ha deciso di rinviare di due anni le elezioni, previste a dicembre, per le difficoltà organizzative, ma anche per far approvare una nuova costituzione prima del voto.