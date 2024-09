Un gruppo di donne anziane si esibisce durante una festa di metà autunno in un grande magazzino di Jinan, nella Cina orientale. Se nell’economia cinese il settore dedicato ai servizi per la terza età è in espansione, il declino della popolazione minaccia la crescita del paese. Al punto che Pechino ha deciso di alzare gradualmente l’età della pensione per uomini e donne.