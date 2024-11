Ciad Almeno 15 soldati ciadiani sono morti negli scontri tra l’esercito e il gruppo estremista islamico Boko haram il 9 novembre, ha detto un portavoce delle forze armate, aggiungendo che sono stati uccisi 96 jihadisti. Non è stato rivelato il luogo esatto dell’operazione, ma aveva l’obiettivo di sradicare Boko haram dal lago Ciad .

Senegal-Europa Dal 17 novembre le navi europee non pescheranno più nelle acque senegalesi. La decisione è stata presa da Bruxelles perché Dakar non s’impegna abbastanza per contrastare la pesca illegale.