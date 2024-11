Insetti Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Ecological Entomology i prati fioriti urbani possono contribuire a conservare la biodiversità degli insetti, rappresentando un’alternativa a quelli selvatici. Tuttavia non tutti gli insetti possono beneficiare allo stesso modo dei loro effetti positivi. Le farfalle, per esempio, non sono molto abbondanti nelle aree urbane, mentre per le api non è stata trovata una differenza significativa tra spazi verdi naturali e artificiali. Lo studio si è svolto tra giugno e agosto a Varsavia, in Polonia, e ha preso in esame dieci aree al centro della città e una esterna. I risultati potrebbero essere utili per contrastare il declino degli insetti impollinatori. Nella foto: una farfalla cavolaia nel parco di Wilanów, a Varsavia, 13 luglio 2024