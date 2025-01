Pfas Gli impianti di trattamento delle acque reflue non sono in grado di eliminare in modo efficace le sostanze per- e polifluoroalchiliche (Pfas) e possono addirittura aumentare la loro concentrazione nei fiumi e nei bacini idrici, afferma uno studio dei campioni raccolti in diversi punti degli Stati Uniti e pubblicato su Pnas. Queste sostanze, soprannominate “inquinanti eterni” perché sono estremamente resistenti e possono persistere nell’ambiente per migliaia di anni, sono impiegate in molte attività industriali e sono state collegate a diversi rischi per la salute umana. Secondo lo studio, negli Stati Uniti fino a 23 milioni di persone usano acqua potabile contaminata da pfas provenienti dalle acque reflue. Nella foto un impianto di trattamento a Oakland, in California, marzo 2024