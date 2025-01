Artisti in attesa di esibirsi in uno spettacolo di danza _yingge _in un tempio a Shantou, nella provincia del Guang­dong, nella Cina meridionale. Questa antica danza, che mescola l’opera e le arti marziali, è ancora popolare in questa parte del paese, soprattutto nel periodo del capodanno lunare, che quest’anno era il 29 gennaio e ha segnato l’inizio dell’anno del serpente. In queste settimane il governo prevede un totale di nove miliardi di spostamenti all’interno del paese per i viaggi di milioni di persone che raggiungeranno le famiglie per le vacanze.