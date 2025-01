Una foto aerea dei palestinesi in cammino verso la città di Gaza, dopo l’apertura da parte di Israele del corridoio Netzarim che divide in due il territorio palestinese. Da quando ha lanciato la sua operazione di terra, alla fine dell’ottobre 2023, Israele ha proibito l’accesso al nord della Striscia e negli ultimi mesi ha inasprito la sua offensiva portando questa parte di territorio sull’orlo della carestia. Nonostante ciò, secondo le stime dell’Onu 376mila persone hanno deciso di tornare alle loro case, molte delle quali sono ridotte in macerie.