In occasione del Presidents day, una festività creata a fine ottocento per commemorare il compleanno di George Washington, il 17 febbraio migliaia di persone sono scese in piazza in varie città degli Stati Uniti per protestare contro lo smantellamento di buona parte del governo federale avviato da Donald Trump e dal miliardario Elon Musk, e contro il licenziamento di migliaia di dipendenti pubblici. Sono le prime grandi manifestazioni organizzate dopo l’insediamento di Trump. Per l’occasione sono state ribattezzate No kings day.