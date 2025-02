Epidemie Un focolaio di una malattia sconosciuta ha provocato più di cinquanta morti nel nord della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). I primi pazienti sarebbero stati contagiati dopo aver mangiato un pipistrello. I sintomi sono simili a quelli di una febbre emorragica, ma i test dell’ebola e del virus di Marburg sono risultati negativi. ◆ Un’epidemia di colera ha provocato la morte di 15 persone nella regione di Gambella, nell’ovest dell’Etiopia. I casi confermati sono più di duecento.

Creme solari L’impatto delle sostanze chimiche contenute nelle protezioni solari sugli ecosistemi marini dovrebbe essere valutato in modo più approfondito, sostiene un articolo pubblicato sul Marine Pollution Bulletin. L’uso di questi prodotti continua ad aumentare, e si stima che ogni anno tra le 6.600 e le 15.400 tonnellate siano rilasciate in prossimità delle barriere coralline. Alcuni dei loro componenti, definiti inquinanti pseudo-persistenti, sono molto resistenti alla degradazione chimica e si accumulano per anni nell’ambiente, dove possono contribuire allo sbiancamento dei coralli, ridurre la fertilità degli organismi marini e provocare malformazioni. Nella foto: coralli nel Mar Rosso

Alluvioni Almeno 29 persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti precipitazioni che hanno colpito la regione di Farah, nel sudovest dell’Afghanistan.

Freddo Sei neonati sono morti a causa di un’ondata di freddo nella Striscia di Gaza, dove centinaia di migliaia di persone continuano a vivere in alloggi di fortuna privi di riscaldamento.

Caldo Le autorità del Sud Sudan, dov’è in corso un’ondata di caldo con temperature fino a 42 gradi, hanno ordinato la chiusura di tutte le scuole del paese per due settimane, dopo che sono state segnalate decine di casi di svenimenti tra gli studenti.

Foreste Nel 2024 in Colombia sono stati distrutti 107mila ettari di foresta, il 35 per cento in più rispetto all’anno precedente. Secondo il ministero dell’ambiente, l’aumento della deforestazione si concentra soprattutto nelle aree del sud del paese (nella foto) controllate dai gruppi guerriglieri.

Terremoti Un sisma di magnitudo 6,1 ha colpito l’isola di Sulawesi, in Indonesia. Altre scosse sono state registrate in Giappone, al largo della costa cilena e in Etiopia.

