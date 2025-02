Un sommozzatore in uno dei cenote della penisola dello Yucatán. I cenote sono grotte carsiche scavate dai fiumi sotterranei nella roccia calcarea e poi sommerse dall’innalzamento del livello dei mari. Possono arrivare a cento metri di profondità e a volte sono collegati da complesse reti di gallerie. Alcuni erano usati nei riti sacrificali maya e contengono importanti reperti archeologici. Questa foto si è classificata al secondo posto nella categoria Wide angle all’edizione 2025 del concorso Underwater photographer of the year.