Una folla di manifestanti davanti alla sede del parlamento greco in piazza Syntagma, ad Atene. Centinaia di migliaia di persone hanno protestato contro il governo in diverse città del paese nel secondo anniversario dell’incidente ferroviario di Tempe, costato la vita a 57 persone. I principali sindacati hanno indetto uno sciopero generale che ha bloccato i trasporti in tutta la Grecia. Il 4 marzo il parlamento ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta su Christos Triantopoulos, allora ministro della protezione civile.