Il cantiere del Legoland Shanghai resort visto dall’alto. Il parco a tema è quasi completato e la sua apertura al pubblico è prevista per l’estate. Per la multinazionale britannica Merlin entertainments, specializzata nel settore, la Cina è fondamentale per l’espansione globale dell’azienda. In realtà l’industria è in crisi: secondo un rapporto del 2024 il 40 per cento dei parchi in Cina non registra profitti e il 22 per cento è in rosso. I parchi a tema sono nati grazie a un boom d’investimenti che ha causato una bolla immobiliare e sono stati sostenuti dalle amministrazioni locali per promuovere il loro territorio.