Una barca con a bordo un gruppo di migranti venezuelani in viaggio da Puerto Obaldía a La Miel, al confine con la Colombia. Dalla fine di gennaio, dopo che Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca, migliaia di persone, in gran parte venezuelani, hanno rinunciato a entrare negli Stati Uniti. Molti decidono di tornare in Venezuela via mare per evitare la pericolosa giungla del Darién. Negli ultimi mesi il presidente statunitense ha tolto lo status di protezione temporanea ai venezuelani negli Stati Uniti e ha ordinato l’espulsione di migliaia di migranti.