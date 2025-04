Almeno duecentomila persone hanno partecipato al funerale di papa Francesco in piazza San Pietro. Jorge Mario Bergoglio, morto il 21 aprile, aveva lasciato precise disposizioni sulle sue esequie: come essere vestito, come esporre la bara e dove essere sepolto. Dopo il rito un corteo funebre lo ha portato nella basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, dov’era già stata preparata la sua tomba. Il 7 maggio comincia il conclave per eleggere il successore.