Alcuni immigrati venezuelani formano con i loro corpi un’enorme scritta sos nel centro di detenzione Bluebonnet, in Texas, per protestare contro i tentativi dell’amministrazione Trump di trasferirli forzatamente in un carcere di massima sicurezza in Salvador. La Casa Bianca sta cercando di espellerli sostenendo che facciano parte di un’organizzazione criminale (anche se non ha presentato prove per dimostrare l’accusa), ma il 18 aprile la corte suprema statunitense ha bloccato temporaneamente il loro trasferimento.