La cantante Diana Ross al Met Gala, l’evento mondano più scenografico nella moda statunitense, spesso paragonato per rilevanza alla cerimonia degli Oscar per il cinema. Il Met Gala è un evento di beneficenza che raccoglie fondi per il Metropolitan museum of art e richiama ogni anno persone famose che sfoggiano vestiti stravaganti. Quest’anno il ricavato è stato di 31 milioni di dollari (circa 27 milioni di euro): i rappresentanti del museo hanno dichiarato che si tratta del più grande incasso nei 77 anni di storia della manifestazione.