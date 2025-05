Predicatori evangelici parlano alla folla sulle rive del lago Tanganica, a Bujumbura, in Burundi. I circa tredici milioni di abitanti di questo paese della regione dei Grandi laghi sono in grande maggioranza cristiani. Di fronte al moltiplicarsi delle comunità evangeliche, nel 2024 il Burundi ha adottato una legge per regolarizzare centinaia di chiese, imponendo regole come un numero minimo di cinquecento fedeli o l’obbligo di avere un luogo di culto adeguato.