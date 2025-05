Danzatori aztechi si esibiscono durante la cerimonia organizzata per ricordare George Floyd, l’afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 da Derek Chauvin, un poliziotto di Minneapolis, in Minnesota. Floyd morì dopo che Chauvin lo aveva tenuto immobilizzato a terra con il ginocchio sul collo per quasi nove minuti. Per settimane decine di migliaia di persone scesero in piazza in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il razzismo e chiedere la riforma o lo smantellamento dei dipartimenti di polizia. Chauvin è stato condannato a 22 anni di carcere.