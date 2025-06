Alle ultime elezioni presidenziali, vinte dal progressista Lee Jae-myung, i giovani elettori si sono spostati ancora più a destra, scrive Hankyoreh. La tendenza degli uomini ventenni a preferire i candidati conservatori era già emersa chiaramente alle votazioni precedenti, quando la grande maggioranza aveva scelto Yoon Suk-yeol, che in campagna elettorale aveva lanciato messaggi misogini per corteggiarli. Stavolta il 74 per cento dei ventenni ha votato per uno dei candidati di destra. È particolarmente preoccupante il fatto che due ventenni su cinque abbiano sostenuto Lee Jun-seok ( nella foto ), il candidato del New reform party, che durante un dibattito elettorale in tv ha chiesto all’avversario del Partito democratico: “È misogino qualcuno che dice di voler infilare le bacchette nei genitali femminili?”.