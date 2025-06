Fedeli musulmani intorno alla kaaba, alla Mecca, in Arabia Saudita. Dal 4 al 9 giugno si è svolto l’hajj, il pellegrinaggio annuale nei luoghi più sacri dell’islam. Quest’anno hanno partecipato 1,67 milioni di persone provenienti da tutto il mondo e non si sono registrati gravi incidenti. Nel 2024 più di 1.300 persone erano morte per il caldo estremo. Le autorità saudite hanno preso precauzioni piantando migliaia di alberi, installando tendoni e impianti per l’aria condizionata.