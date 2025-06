Fan di Superman in posa durante uno degli eventi organizzati per la prima tappa del Superman world tour a Pasig City, nella regione metropolitana di Manila, nelle Filippine. La manifestazione si chiuderà il 10 luglio a Pechino dopo essere passata per Rio de Janeiro, Londra, Parigi, Los Angeles e New York. Il tour ha lo scopo di promuovere il nuovo film dedicato al supereroe, in vista della sua uscita nelle sale cinematografiche.