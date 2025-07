Afik (a sinistra), Liram (al centro) ed Emmanuel, tre israeliani di 27 anni, s’incontrano spesso sul promontorio di Sderot per osservare i bombardamenti dell’esercito di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza, che si trova a meno di un chilometro di distanza. Sono alcuni dei visitatori del luogo, dove tra l’altro è stato allestito il primo memoriale permanente dedicato al 7 ottobre 2023. Le persone ci vanno per curiosità, per noia, o per divertirsi con quello che qualcuno sui social media chiama il “cinema di Sderot”.