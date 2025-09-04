Manifestanti e polizia a Jakarta, dove dal 25 agosto migliaia di persone protestano contro i privilegi dei parlamentari e il peso crescente dei militari nella vita politica ed economica dell’Indonesia. Almeno dieci persone sono morte, cinquecento sono rimaste ferite e venti risultano scomparse. Le manifestazioni, in corso anche in altre città, si sono intensificate dopo che il 28 agosto un autista di mototaxi è morto investito da un veicolo della polizia. Il 31 agosto il presidente Prabowo Subianto ha cercato di riportare la calma, annunciando la revoca di un’indennità versata ai deputati.