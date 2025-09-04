Tra le macerie di Mazar Dara, nella provincia di Kunar, in Afghanistan. Il villaggio è uno dei centri colpiti nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre da un terremoto di magnitudo 6. Il sisma ha devastato le province montuose di Nangarhar, Kunar e Laghman, nell’est del paese. I taliban hanno fatto sapere che ci sono almeno 1.400 morti e 3.100 feriti. Ma Indrika Ratwatte, coordinatore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite in Afghanistan, ha avvertito che “il terremoto potrebbe aver colpito centinaia di migliaia di persone”.