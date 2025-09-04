Tra le macerie di Mazar Dara, nella provincia di Kunar, in Afghanistan. Il villaggio è uno dei centri colpiti nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre da un terremoto di magnitudo 6. Il sisma ha devastato le province montuose di Nangarhar, Kunar e Laghman, nell’est del paese. I taliban hanno fatto sapere che ci sono almeno 1.400 morti e 3.100 feriti. Ma Indrika Ratwatte, coordinatore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite in Afghanistan, ha avvertito che “il terremoto potrebbe aver colpito centinaia di migliaia di persone”.
Poveri resti
Mazar Dara, Afghanistan
1 settembre 2025
