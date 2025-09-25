Il lenzuolo funebre avvolge il corpo di Majed Mohammed Zarab, morto a un mese per malnutrizione, nell’ospedale Nasser di Khan Yunis, dove si prepara il funerale. Mentre continua l’offensiva di terra israeliana nella città di Gaza, il ministero della salute palestinese ha fatto sapere che dal 7 ottobre 2023 sono morti per malnutrizione 440 palestinesi, tra cui 147 bambini. Nella sola giornata del 21 settembre sono morte quattro persone, tra cui Majed Mohammed Zarab. Alla fine di agosto le Nazioni Unite hanno dichiarato ufficialmente che nella Striscia di Gaza c’è la carestia.