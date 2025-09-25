Due megattere al largo di Moorea, nell’oceano Pacifico. Le Isole della Società sono uno dei luoghi migliori per osservare questi cetacei, che ogni anno compiono una migrazione di seimila chilometri dall’oceano Antartico per riprodursi e allevare i piccoli nelle acque calde dell’arcipelago. Il 18 settembre 2025 questa foto, scattata dalla studente giapponese di veterinaria Yuka Takahashi, ha ricevuto il terzo premio nella categoria Young all’edizione 2025 del concorso Ocean photographer of the year, organizzato dal bimestrale britannico Oceanographic.