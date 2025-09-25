Donald Trump parla all’assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel discorso il presidente statunitense ha elencato i suoi successi economici e si è vantato di aver messo fine a sette guerre, dicendo di meritare il Nobel per la pace. Ha attaccato l’Europa per le sue politiche di transizione energetica, ha negato l’emergenza climatica e ha criticato l’Onu per aver aiutato i migranti. Ha dichiarato che il riconoscimento dello stato palestinese sarebbe una ricompensa per Hamas e che i paesi europei devono sospendere l’acquisto di energia dalla Russia.