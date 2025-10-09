Una commemorazione del secondo anniversario degli attacchi compiuti da Hamas, che hanno provocato la morte di oltre 1.200 israeliani, e a cui il governo di Benjamin Netanyahu ha risposto scatenando una guerra nella Striscia di Gaza che ha ucciso finora più di 67mila palestinesi. L’anniversario cade durante i colloqui in Egitto tra Israele e Hamas sul piano di pace presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La settimana scorsa è stata segnata dalle proteste in tutto il mondo contro i massacri dell’esercito israeliano a Gaza e in sostegno della Global sumud flotilla, fermata in acque internazionali dai militari di Tel Aviv.