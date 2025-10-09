Un gruppo di orsi polari nella struttura abbandonata di un vecchio centro di ricerca sovietico sull’isola di Koljučin, nel mare dei Čukči. L’area intorno alla penisola della Čukotka, nell’estremo oriente della Federazione Russa, è particolarmente esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. L’aumento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacci stanno trasformando il panorama e alimentando l’imprevedibilità dei fenomeni atmosferici. Le conseguenze sono evidenti anche sul comportamento e la distribuzione della fauna selvatica.