Astronomia Una nuova analisi dei dati raccolti dalla sonda Cassini, pubblicata su Nature Astronomy, ha confermato che una delle lune di Saturno, Encelado (nella foto), potrebbe avere le condizioni adatte alla vita. Nei pennacchi di gas e ghiaccio emessi dalla luna, provenienti probabilmente da un oceano subglaciale, è presente una varietà di molecole organiche più ampia di quanto si pensasse.