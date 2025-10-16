“Queste sono le mie scuse, sia a te sia a me, per aver fatto perdere tempo a entrambi. Nessuno di noi due ha ottenuto quello che cercava. Sorry about that è un diario: cinque anni trascorsi a fare i conti con la scomparsa di mio padre e un’infanzia vissuta all’ombra delle sue attività criminali. Per la prima volta volevo parlarne apertamente, ma non sapevo come. Con la fotografia avrei avuto da mostrare qualcosa del mio tempo, e le domande difficili avrebbero potuto aspettare. O forse no. Inutile dire che non è andata proprio come avevo previsto. Non cercavo molto, solo una manciata di immagini dietro cui nascondermi. Una salvezza immediata da un’umiliazione immaginaria. Ma a volte mi sono divertito. Spero che vada bene così”.