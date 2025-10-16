Due uomini e una donna palestinesi che raccoglievano le olive si rifugiano dietro un’auto durante un attacco dei coloni israeliani a sud di Nablus. Nell’episodio l’autore della foto è stato ferito. In tutta la Cisgiordania occupata sono in aumento le violenze dei coloni, spesso protetti dai soldati israeliani. Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), negli ultimi due anni i coloni hanno aggredito i palestinesi quasi tremila volte. Con più di mille attacchi in otto mesi, il 2025 è destinato a diventare l’anno più violento di sempre. Gli assalti s’intensificano durante la raccolta delle olive, da settembre a novembre.