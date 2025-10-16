Una pianta carnivora nelle foreste del Borneo, illuminata con una lampada speciale per far risaltare le parti che riflettono la luce ultravioletta. È grazie a questa caratteristica che la pianta attira gli insetti di cui si nutre, spingendoli a cadere nella sua trappola. L’immagine, intitolata Deadly allure (fascino mortale), si è classificata al primo posto nella categoria Piante e funghi alla 61a edizione del concorso Wildlife photographer of the year, organizzato dal museo di storia naturale di Londra.