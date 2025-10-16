Agenti federali per il controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione (Ice) immobilizzano un ragazzo durante la protesta scoppiata in un quartiere operaio di Chicago a maggioranza latina. Gli agenti avevano tamponato un’auto che stavano inseguendo. A quel punto alcuni abitanti sono scesi in strada urlandogli di andarsene. La risposta è stata il lancio di gas lacrimogeni. Donald Trump ha chiesto l’arresto del governatore dell’Illinois e del sindaco della città, entrambi del Partito democratico, accusandoli di non fare abbastanza per garantire la sicurezza degli agenti dell’Ice, che usano metodi estremamente violenti per effettuare controlli e arresti.