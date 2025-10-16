Zoologia Uno studio pubblicato su Science ha stabilito per la prima volta come le nottole giganti ( nella foto ), una specie di pipistrelli europei, sono in grado di catturare e divorare in volo uccelli di piccole dimensioni.
Paleontologia Una nuova specie di ittiosauro è stata identificata a partire dai resti fossili rinvenuti nel sudovest dell’Inghilterra nel 2001. Lo Xiphodracon goldencapensis , vissuto 185 milioni di anni fa, è stato descritto su Papers in Palaeontology.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1636 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati