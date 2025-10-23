Mentre gli abitanti di San Francisco, in California, devono fare i conti con l’aumento dei prezzi delle case, gli agenti immobiliari devono fare i conti con la mancanza di ville. In città la domanda è aumentata in tutte le categorie, ma preoccupa la carenza di quelle più costose. “La futura ricchezza di chi lavora con l’intelligenza artificiale sta già cercando casa”, ha detto Gregg Lynn, agente di Sotheby’s international realty, e Peter Rodway di Neal Ward properties è d’accordo con lui: “Abbiamo sempre avuto poche ville a San Francisco. Il problema è che, negli ultimi anni, ci mancavano i clienti. Ora sono tornati”.